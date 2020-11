Libye : la peur gagne Benghazi après l’assassinat de l’avocate Hanane Al Barassi

Une semaine après l’assassinat de Hanane Al Barassi, 46 ans, la société civile à Benghazi, sous le choc, se demande comment continuer de militer pour la démocratie sans risquer de se faire tuer.

Hanane Al Barassi comptait sans le moindre doute parmi les activistes les plus courageux du pays. Elle a été abattue en pleine journée par des hommes armés, sur l’une des plus grandes artères commerçantes de la ville. Elle militait à Benghazi, là où le Maréchal Haftar a fait voler la liberté d’expression en éclats. "Ici, tu n’oses même plus critiquer les autorités dans tes pensées tellement tu as peur" témoigne Salma (nom d’emprunt).

Message pour tous

Hanane Al Barrassi dénonçait les élites corrompues de l’Est du pays, les groupes armés fidèles au Maréchal Haftar à coups de vidéos, en live, sur les réseaux sociaux. "La peur s’est emparée de la ville. Le message qu’adressent les tueurs, c’est qu’ils contrôlent la ville et que tous ceux qui tenteront de les dénoncer, de dire la vérité, de pointer du doigt la corruption, seront abattus comme Hanane. C’est un terrible message qu’il nous adresse à nous tous". Amin (nom d’emprunt) lui aussi préfère taire son vrai nom pour des raisons de sécurité.

Activiste, lui aussi est mis sous pression par les autorités. Il subit régulièrement des interrogatoires, des intimidations. Le jeune homme raconte que la tombe de Hanane a déjà été saccagée.

Deux fois plus risqué pour les femmes

A l’Est de la Libye, dans la partie du pays qu’il contrôle, il est impossible de dénoncer les actes du Maréchal. Encore moins lorsqu’on est une femme : "C’est deux fois plus risqué encore pour elles. Nous sommes dans un pays extrêmement conservateur. La société a beaucoup de mal à accepter que des femmes militent, se battent pour bâtir une démocratie". Les tribus ou leur propre famille peuvent refuser leur combat. C’est le cas de Salma : "Un de mes frères me traite de prostituée parce qu’il ne comprend pas qu’une femme puisse sortir, militer. Il ne comprend pas qu’une femme a un cerveau, c’est aussi simple que cela" explique-t-elle. S’ajoute donc à la pression du clan du Maréchal Haftar, celle potentiellement des familles même des activistes.