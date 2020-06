Libye : l'ONU "horrifiée" par des informations sur la découverte de charniers

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a dit jeudi être horrifiée par des informations sur la découverte d'au moins huit charniers dans l'ouest libyen, appelant les autorités à enquêter rapidement sur ces décès, selon un communiqué. "La Manul relève avec horreur les informations sur au moins huit charniers découverts ces derniers jours, dont la plupart à Tarhouna", environ à 65 kilomètres au sud-est de Tripoli, dernier fief des forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays pris le 5 juin par les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU.

Commission d'enquête

"Le droit international exige que les autorités mènent des enquêtes rapides, efficaces et transparentes sur tous les cas présumés de décès illégaux", a rappelé la mission onusienne. Elle s'est par ailleurs félicitée de la création jeudi par le ministère de la Justice du GNA d'une commission d'enquête, appelant à entamer "rapidement les travaux" pour "sécuriser les charniers, identifier les victimes, établir les causes de décès et restituer les dépouilles" aux familles.

Un journaliste de l'AFP a eu accès jeudi au site présumé d'un charnier à Tarhouna où plusieurs dépouilles ont été découvertes la veille et retirées par le Croissant rouge libyen pour procéder aux identifications.

Des lambeaux de vêtements étaient encore éparpillés sur le site, près de fosses recouvertes de terre fraîche, selon le journaliste de l'AFP.