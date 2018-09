Libye: l'état d'urgence décrété à Tripoli après la flambée de violences

L'état d'urgence a été décrété dimanche à Tripoli, la capitale de la Libye, et dans ses environs, en raison de violences entre milices rivales qui ont déjà coûté la vie à 39 personnes, a annoncé le gouvernement soutenu par les Nations unies.

"En raison du danger que comporte la situation présente et dans l'intérêt public, le conseil présidentiel déclare l'état d'urgence dans la capitale, Tripoli, et ses environs pour protéger les civils, les propriétés publiques et privées et les institutions vitales", explique un communiqué du gouvernement. Une quarantaine de personnes ont été tuées et une centaine blessées, pour la plupart des civils, en cinq jours d'affrontements entre milices rivales dans les quartiers sud de Tripoli, selon un bilan officiel diffusé vendredi soir.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, Tripoli est au coeur d'une lutte d'influence entre milices en quête d'argent et de pouvoir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté samedi "toutes les parties à immédiatement cesser les hostilités" en Libye et à se conformer aux accords de cessez-le-feu conclus dans le passé sous l'égide des Nations unies.