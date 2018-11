Libye: des dizaines de migrants forcés de débarquer d'un cargo

Plusieurs dizaines de migrants qui refusaient depuis le 10 novembre de quitter un cargo les ayant secourus au large des côtes libyennes ont été forcés mardi de débarquer dans le port de Misrata (ouest) par les services de sécurité libyens.

Dans un communiqué, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour la Libye, Maria Ribeiro, a regretté "la tournure des évènements à Misrata, où 79 réfugiés et migrants restés à bord d'un cargo ont été forcés de débarquer".

Des blessés lors du débarquement forcés

Certains migrants "auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public", a-t-elle ajouté. Les autres ont été conduits à un centre de rétention de la ville, d'après une source de sécurité locale.

"Il est regrettable que les efforts de médiation entrepris n'aient pas abouti à un règlement pacifique", a déploré Mme Ribeiro, en référence à la mobilisation de plusieurs organisations comme le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés.

Plus de 90 migrants, dont des enfants et des nourrissons, ont été secourus le 8 novembre par un navire marchand battant pavillon panaméen, le Nivin.

Depuis leur arrivée à Misrata le 10 novembre, ils ont refusé de quitter le bateau par crainte de mauvais traitements en Libye, à l'exception de 14 personnes, dont un bébé de quatre mois, qui ont accepté de débarquer jeudi.

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé leur débarquement forcé, considéré comme la "pire issue possible à la demande désespérée des personnes à bord du Nivin d'éviter une détention inhumaine en Libye". "Les autorités libyennes doivent autoriser immédiatement le personnel des Nations unies et des organisations non gouvernementales à rendre visite aux personnes débarquées du cargo, à trouver des alternatives à leur détention et à enquêter sur le recours éventuel à la force illégale", a demandé l'organisation de défense des droits de l'Homme.

Selon le HCR, les migrants à bord du Nivin sont originaires d'Ethiopie, d'Erythrée, du Soudan du Sud, du Pakistan, du Bangladesh et de Somalie.

Plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi dans une insurrection soutenue par l'Otan en 2011, la Libye est devenue un des principaux pays de transit pour les migrants subsahariens tentant de rejoindre l'Europe à partir de ses côtes.