Libye : après 7 ans d'interruption, des vols reprennent entre Mistra et Benghazi, deux villes rivales

Après sept ans d’interruption, les liaisons aériennes entre les villes rivales libyennes de Benghazi et Misrata, ont repris ce mardi après sept ans d’interruption. Un nouveau signe d’un début de normalisation dans un pays en quête de stabilité.

Un avion d’Afriqiyah Airways en provenance de Benghazi (est) a atterri mardi à 09h00 locales à l’aéroport de Misrata (ouest), a annoncé la compagnie.

Quatre vols hebdomadaires sont désormais programmés "pour rassembler les habitants du même pays", selon la compagnie nationale fondée par l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, tué en 2011 par des rebelles après huit mois de révolte.

Le pays a été ensuite le théâtre de violences sanglantes entre milices armées et de luttes de pouvoir et d’influence.

Les liaisons Benghazi-Misrata avaient été suspendues en avril 2014, en raison d’affrontements entre milices et des luttes d’influence entre libéraux et islamistes.

Benghazi, berceau de la révolte

Berceau de la révolution, Benghazi est la deuxième ville de Libye et le siège du pouvoir du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est.

Située à quelque 200 km de la capitale Tripoli, la cité portuaire et marchande de Misrata abrite, elle, les plus puissantes milices de l’ouest libyen, ralliées au gouvernement d’union nationale basé à Tripoli et reconnu par l’ONU.