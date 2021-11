Libéré par la Birmanie, le journaliste Danny Fenster est de retour aux Etats-Unis

Le journaliste américain Danny Fenster a retrouvé ses proches mardi matin à l’aéroport JFK de New York après avoir été libéré de prison et gracié en Birmanie où il a passé six mois en détention, condamné à 11 ans de réclusion notamment pour incitation à la dissidence.

Très amaigri, souriant, habillé comme il l’était lundi lors d’une escale à Doha au côté de l’ancien diplomate et homme politique américain Bill Richardson qui a œuvré à sa libération, le journaliste de 37 ans a estimé "incroyable" d’être de retour sur le sol américain.