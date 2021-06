Libération de huit soldats vénézuéliens faits prisonniers à la frontière avec la Colombie

Huit soldats vénézuéliens fait prisonniers par un groupe armé d'irréguliers colombiens dans le sud-ouest du Venezuela ont été libérés par l'armée vénézuélienne lundi, selon un communiqué du ministère de la Défense.

"Le 31 mai, les huit militaires professionnels séquestrés par des groupes armés d'irréguliers colombiens depuis le début du mois ont été libérés lors de l'opération 'Aigle centenaire'", selon le texte du communiqué, qui précise que les soldats sont "sains et saufs".

Nous continuerons à combattre les organisations

"Par ailleurs, nous rendons public que nous sommes à la recherche de deux soldats" disparus, reconnaît le communiqué qui ne donne pas d'autres précisions sur l'opération. "Nous remercions infiniment tous ceux qui ont rendu possible ce sauvetage (...) la vie et l'intégrité physique de nos soldats est au-dessus de tout (...) Nous continuerons à combattre les organisations qui veulent utiliser notre territoire national sacré pour commettre des crimes transnationaux affectant la paix, le développement et la stabilité du pays", conclut le texte.

Peu avant le communiqué officiel, l'ONG de défense des droits de l'homme Fundaredes, qui avait révélé leur capture, avait annoncé leur libération.

Le 15 mai, le ministre de la Défense vénézuélien Vladimir Padrino Lopez avait dénoncé "l'enlèvement" des soldats dans cette zone où se déroulent des combats avec l'armée depuis le 21 mars.

Il avait assuré que Caracas avait "effectué des contacts conduisant à leur libération prochaine" et précisé que les autorités travaillaient en coordination avec la Croix-Rouge.

Depuis fin mars, les combats dans cette région où règne une grande insécurité et à la frontière poreuse ont fait 16 morts du côté de l'armée, selon le bilan officiel du ministère de la Défense vénézuélien, qui a fait état de "pertes" infligées à l'ennemi et de plus d'une trentaine de prisonniers. Des milliers de civils ont fui le secteur.