Liban : "Nous voulons former un gouvernement d'experts" détaille le nouveau Premier ministre

Le Premier ministre désigné au Liban, Moustapha Adib, a déclaré mercredi vouloir former "un gouvernement d’experts", au lendemain de la visite du président français, Emmanuel Macron, qui a obtenu l’engagement des forces politiques à une constitution rapide du cabinet.

"Nous espérons pouvoir former rapidement un gouvernement constitué d’une équipe homogène qui s’attelle au règlement des nombreux dossiers" de réforme qui "ne peuvent plus attendre", a déclaré M. Adib, à l’issue d’une journée marathon de consultations avec les parlementaires.

"Nous partirons du principe que le gouvernement doit être un gouvernement de spécialistes qui puisse s’attaquer rapidement et de façon professionnelle aux dossiers sur la table et rétablir la confiance des résidents libanais, des expatriés et de la communauté arabe et internationale", a ajouté M. Adib.

Macron presse les dirigeants

Le Liban, englué dans une profonde crise politique et économique, a été secoué le 4 août par une explosion gigantesque au port, imputée par la rue à la négligence et la corruption des autorités, ayant tué 190 personnes et dévasté des quartiers entiers de la capitale.

Le président français Emmanuel Macron a pressé les dirigeants libanais d’agir "au plus vite", lors d’une visite mardi à Beyrouth, indiquant avoir obtenu l’engagement de toutes les forces politiques à former un cabinet de "mission" dans un délai de 15 jours.

L’initiative menée par M. Macron "doit s’accompagner d’une volonté libanaise franche de s’aider et de former au plus vite un gouvernement capable et transparent, pour amorcer les mesures de réforme immédiates susceptibles de lancer l’opération de sauvetage du Liban et de lui apporter un soutien international", a tweeté le président Michel Aoun.