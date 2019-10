Liban: les manifestants renforcent encore les barrages routiers

Liban: contestataires dans la rue à Beyrouth ce 27/10 - 28/10/2019 Des manifestants libanais ont encore renforcé lundi les barrages qui bloquent l'entrée de Beyrouth, en y installant des dizaines de voitures au milieu des voies en plus des barricades présentes depuis plus de 10 jours, a constaté l'AFP. Ce durcissement intervient au lendemain d'une spectaculaire démonstration d'unité des manifestants qui ont réussi à former une chaîne humaine de 170 kilomètres du nord au sud du pays pour montrer leur détermination à ne rien lâcher.