Liban : "La situation économique désastreuse" pousse les habitants à fuir en prenant la mer

Auparavant une terre de passage pour les migrants syriens ou d’autres nationalités, le Liban est désormais devenu un pays duquel on veut également s’enfuir à tout prix. Passeurs, chômeurs, pères de famille, ils rêvent d’évasion et livrent leur histoire.

Toutefois, il se limite à ses concitoyens et refuse de s’occuper d’étrangers, malgré une forte demande de la part de Syriens et de Palestiniens. "Je ne suis responsable que de mes compatriotes. Je ne suis pas le gardien de la Mecque. Si c’est un étranger, je l’exploiterai. Je mettrai l’humanité de côté. Je suis comme ça. Je ne pourrais jamais trahir quelqu’un de mon pays."

Assis sur un lit, la tête bien couverte par un masque et un bonnet pour ne pas qu’on le reconnaisse, Ibrahim (prénom d'emprunt) raconte. Il est passeur et évacue clandestinement des Libanais vers Chypre ou l’Italie. Il débute cette activité en 2019 lorsqu’il évacue une famille de cinq personnes résidant aujourd’hui en Allemagne.

En novembre dernier, sans même prévenir sa femme, il embarque à bord d’un bateau chargé avec notamment à son bord 35 enfants et une vingtaine de femmes. Mais tout ne se passe pas comme prévu et l’embarcation se fait poursuivre par un navire militaire, les sommant de rebrousser chemin.

Une fois les militaires semés, la traversée tourne à la catastrophe lorsque le moteur cesse de fonctionner. Alors qu’il fait nuit noire, le bateau commence à couler et les passagers paniquent. Leur salut, ils le doivent à leurs proches qu’ils parviennent à contacter et qui viennent les secourir.

Si cet échec reste un traumatisme pour Bilal, il est catégorique : il retentera sa chance, malgré le danger. "C’est la mer, rien n’est garanti. On fera ce qu’on peut. Si on arrive sains et saufs, tant mieux, sinon, on aura au moins essayé. Peut-être qu’on va mourir en mer. J’ai décidé d’essayer, même si je meurs. Je suis prêt à risquer ma vie pour prendre soin de mes enfants."