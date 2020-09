Liban : l'incendie de jeudi pourrait être dû à un "sabotage" ou un accident, indique le président

L’incendie qui s’est déclaré ce jeudi dans le port de Beyrouth pourrait avoir été causé par un acte de "sabotage", "une erreur technique" ou "une négligence", a déclaré le président Michel Aoun, ajoutant que les responsables devront rendre des comptes.

"L’incendie d’aujourd’hui pourrait être un acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d’une erreur technique […] ou d’une négligence", a indiqué le président à l’ouverture d’une réunion du conseil supérieur de Défense. "Dans tous les cas la cause doit être connue le plus rapidement possible et les responsables doivent rendre des comptes", a-t-il dit, selon le compte Twitter de la présidence.

►►► Lire aussi : Liban : la Croix-rouge entrepose l’aide alimentaire dans le lieu de l’incendie

►►► Lire aussi : un gigantesque incendie se déclare dans le port de Beyrouth quelques semaines après l’explosion