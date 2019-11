Lewis, le koala sauvé des flammes par une Australienne, est décédé ce mardi

Le koala sauvé des flammes par une Australienne la semaine dernière est décédé, a-t-on appris ce mardi. Une euthanasie de l'animal a été privilégiée, car son état ne s'améliorait pas.

Les vétérinaires ont déclaré vouloir mettre un terme aux souffrances de l'animal. Surnommé Lewis, le koala était hospitalisé dans la clinique de Port Macquarie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, au Sud-Est de l'Australie.

Lewis a été victime de sérieuses brûlures dans l'un des nombreux feux de forêt qui ravagent actuellement l'Australie. "Je n’avais jamais entendu un koala crier auparavant. C’était tellement déchirante et je savais que je devais le sortir de là le plus vite possible", avait déclaré sa sauveuse.

Quelque 1,6 million d'hectares ont été ravagés par les incendies en Nouvelle-Galles du Sud au cours des deux derniers mois, d'après les informations des pompiers. C'est près du double des terres brûlées en Amazonie plus tôt cette année. 350 koalas et 6 personnes ont perdu la vie.