Les violences s'exacerbent dans le centre de Barcelone - © JOSEP LAGO - AFP

Les violences s'exacerbent dans le centre de Barcelone - Extrait de Vews - 18/10/2019 Plus d'un demi-million d'indépendantistes catalans ont calmement manifesté dans les rues de Barcelone, avant que des militants radicaux n'affrontent la police vendredi, au cinquième jour d'une mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants. Théâtre la veille de heurts, l'avenue chic du Paseo de Gracia a été noyée sous une marée humaine jaune, rouge et bleu, les couleurs du drapeau indépendantiste. Selon la police municipale, 525.000 personnes ont participé à cette manifestation dans une ambiance festive. A la fin du rassemblement, près du commissariat central de la métropole, des centaines de manifestants radicaux ont incendié des conteneurs de poubelles et défié les policiers antiémeutes qui tiraient du gaz lacrymogène pour les disperser.