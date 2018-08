Les USA exhorte la Russie de "libérer immédiatement" le cinéaste ukrainien Sentsov

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a exhorté jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov à "libérer immédiatement" le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis plus de 100 jours.

Le cinéaste, opposé à l'annexion de la Crimée par Moscou, est détenu en Russie où il a cessé de s'alimenter le 14 mai. Washington estime qu'il s'agit d'un "prisonnier politique".

"Le secrétaire d'Etat a fait part de notre inquiétude au sujet de la santé de Sentsov et a exhorté la Russie à le libérer immédiatement ainsi que tous les prisonniers politiques ukrainiens", a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert.

Oleg Sentsov, 42 ans, n'est maintenu en vie que par les compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe. Il exige la libération de "tous les prisonniers politiques" ukrainiens emprisonnés en Russie.

En dépit des nombreux appels d'écrivains, d'acteurs ou de cinéastes occidentaux, Moscou a refusé jusqu'ici de céder, mettant en exergue les accusations de "terrorisme" lui ayant valu sa condamnation et assurant que le réalisateur devait demander une grâce pour obtenir sa remise en liberté, ce qu'il n'entend pas faire.

Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les Etats-Unis.