Les USA annulent l'affirmation à l'ONU d'une réimposition de sanctions contre l'Iran

Les Etats-Unis ont annulé jeudi une lettre envoyée en septembre au Conseil de sécurité de l’ONU l’informant de la réimposition de sanctions internationales à l’encontre de l’Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires, dans une nouvelle missive à la même instance.

Les sanctions internationales "levées par la résolution 2231" de l’ONU en 2015 "restent levées", indique cette nouvelle missive obtenue par l’AFP et signée de l’ambassadeur américain par intérim aux Nations Unies, Richard Mills. L’annonce en septembre par l’administration de Donald Trump d’un rétablissement de sanctions internationales avait été jugée nulle et non avenue par une large majorité des autres membres du Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis ont aussi indiqué jeudi accepté une invitation de l’Union européenne à des pourparlers en présence de Téhéran pour relancer les efforts visant à restaurer l’accord sur le nucléaire iranien.

"Les Etats-Unis acceptent une invitation du haut représentant de l’Union européenne à une réunion du P5 + 1 (un groupe rassemblant Etats-Unis, Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon d’avancer concernant le programme nucléaire de l’Iran", a annoncé le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.