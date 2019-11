Les trois personnes blessées dans l'attaque au couteau à La Haye sont mineures

Les services d’urgence et la police sont sur place. Une partie de la rue commerçante proche du centre historique de la ville a été fermée par un cordon de sécurité.

Selon les médias néerlandais, l’attaque a eu lieu dans un magasin "La Baie d’Hudson", les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée. Mais la police se refusait à toute conclusion, quelques heure après une attaque au couteau qualifiée "de terroriste" à Londres qui a fait deux morts et des blessés, et au cours de laquelle le suspect a été tué.

Le coupable est toujours en fuite, a indiqué la police, qui a publié un avis de recherche : "un homme d’environ 45 à 50 ans, portant une écharpe noir et un jogging gris."

L'attaque s'est produite alors que de nombreux habitants faisaient leurs courses pour profiter des soldes du "Black Friday" à la Haye, le siège de la Cour et du gouvernement néerlandais.