Les trois dirigeantes de l'opposition biélorusse proposées pour le Nobel de la Paix 2021

Un député norvégien a annoncé dimanche avoir proposé pour le prix Nobel de la Paix 2021 trois dirigeantes du mouvement d'opposition bélarusse méritant, selon lui, cette récompense pour avoir "organisé des manifestations pacifiques" contre le régime du président Alexandre Loukachenko.

Geir Toskedal, du parti Chrétien Démocrate, a déclaré au quotidien Vart Land avoir nominé Svetlana Tikhanovskaïa, Maria Kolesnikova et Veronika Tsepkalo "pour leur combat pour des élections honnêtes et pour avoir inspiré une opposition pacifique contre le régime illégitime du Belarus".

Manifestations pacifiques malgré la violence de la police

Les personnalités de l'opposition au Belarus "ont un courage fantastique. Elles organisent des manifestations pacifiques, même si les autorités recourent à leur encontre à une violence accrue", a souligné le député norvégien.

Il a dit espérer que sa proposition attirera "encore plus l'attention sur le combat pacifique mené contre le dernier dictateur d'Europe" et sur ceux qui luttent pour "un Belarus libre et démocratique".

Mme Tikhanovskaya, qui vit en exil en Lituanie, a lancé un ultimatum mardi dernier au président Loukachenko, lui donnant jusqu'au 25 octobre pour se retirer et l'avertissant que dans le cas contraire, serait organisée une manifestation monstre et une grève générale.

Dimanche, des milliers de personnes ont manifesté au Belarus et plus de cent ont été arrêtées.

Le comité Nobel norvégien accepte toutes les nominations qui lui sont soumises avant le 31 janvier par les personnes habilitées à le faire. M. Toskedal entre dans cette catégorie en tant que membre du parlement norvégien.

Le comité Nobel reçoit chaque année des centaines de propositions. Les noms des candidats proposés sont tenus secrets pendant 50 ans, mais les personnalités qui proposent des candidats ont le droit de révéler publiquement leur choix. En septembre, un député norvégien et un député suédois ont proposé le président américain Donald Trump pour le Nobel de la Paix 2021. En 2020, le prix a été attribué au Programme alimentaire mondial (PAM).