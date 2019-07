Les touristes belges mis en garde contre la dengue en Thaïlande et aux Philippines

Les touristes belges sont invités à être prudents face à la dengue en Thaïlande et aux Philippines, selon les recommandations du service d'assistance en voyage de l'organisation flamande VAB. Ces régions sont en effet de plus en plus prisées par les vacanciers venant de Belgique. Au cours des six premiers mois de 2019, le VAB a en effet fourni une assistance médicale dans 38% de dossiers en plus pour des voyages en Asie qu'en 2018. Une tendance qui semble se poursuivre cet été puisque le service a déjà reçu 37% d'appels supplémentaires venant d'Asie au cours des deux premières semaines de juillet.

Ces dernières semaines, l'organisation flamande a déjà reçu des appels pour des cas de fièvre liée à la dengue depuis notamment la Thaïlande, l'Indonésie, le Cambodge, le Sri Lanka et l'Inde. Mais cette maladie virale transmise par les moustiques est présente dans toute l'Asie, tout comme en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Près de 45.000 personnes infectées depuis le début de l'année

Le ministère thaïlandais de la Santé a sonné l'alarme la semaine dernière après que 44.671 personnes eurent été infectées et que 62 soient mortes de la dengue entre le 1er janvier et le 9 juillet. Ceux qui souffrent d'une forte fièvre pendant plus de deux jours sont appelés à se rendre immédiatement à l'hôpital. Au Vietnam, le nombre de patients atteints de cette maladie a triplé au cours du premier semestre de cette année par rapport à 2018 et dépasse les 88.000.

Les Philippines mettent également en garde les touristes. Au premier semestre, 85% de personnes en plus ont été infectées par rapport à l'année dernière. Les feux sont aussi au rouge au Honduras et en République dominicaine.

Plus près de la Belgique, un cas de dengue a été découvert à Montauban, près de Toulouse, en France. La patiente avait contracté le virus pendant ses vacances sur l'île de la Réunion.

Les symptômes sont une fièvre soudaine (jusqu'à 41 degrés) avec des frissons, des maux de tête -en particulier derrière les yeux-, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements, de la toux et un mal de gorge.

Le seul moyen de se protéger contre la dengue est de ne pas se faire piquer par les moustiques. Le VAB recommande d'utiliser un anti-moustique avec du Deet, une molécule répulsive, de dormir sous une moustiquaire (imprégnée) et de porter autant de vêtements que possible couvrant le corps.

Il n'existe pas de médicament contre cette maladie mais le paracétamol peut aider à réduire les douleurs. Les analgésiques anticoagulants tels que l'aspirine, le diclofénac (Voltaren), l'ibuprofène (Nurofen) ou le naproxen (Apranax) ne sont par contre pas adaptés à cause du risque hémorragique.