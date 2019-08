Les tirs de missiles nord-coréens ne sont pas une entrave aux négociations, assure Pompeo

La multiplication des tirs de missiles à courte portée par la Corée du Nord n'est pas une entrave à la reprise de négociations avec les Etats-Unis, a assuré mecredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Pyongyang a encore tiré de tels missiles mardi, pour la quatrième fois en moins de deux semaines. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a prévenu qu'il s'agissait d'un "avertissement" à Washington et Séoul en raison de leurs manoeuvres militaires conjointes, considérées par le Nord comme un obstacle à la reprise annoncée des discussions avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation du pays reclus.

Prié de dire si ces essais de missiles rendaient l'environnement moins propice à ces pourparlers, Mike Pompeo a tout simplement répondu: "Non".

"Nous regardons ce qu'il se passe en Corée du Nord", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Washington avec son homologue britannique Dominic Raab. Mais il a rappelé que, lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche en 2017, "il y avait des essais nucléaires" et des "tirs de missiles de longue portée".

"Cela n'est pas arrivé" récemment, "c'est une bonne chose", a-t-il insisté.

Nous espérons que dans les prochaines semaines on pourra revenir à la table des négociations

Donald Trump et Kim Jong Un se sont vus pour la troisième fois fin juin, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, et se sont engagés à relancer les discussions sur le désarmement nucléaire, entamées après leur première rencontre un an plus tôt mais actuellement dans l'impasse. Plus d'un mois plus tard, aucune date n'a toutefois été fixée pour une nouvelle rencontre entre négociateurs, régulièrement annoncée comme imminente par Washington.

"Nous espérons que dans les prochaines semaines on pourra revenir à la table des négociations", a encore dit mercredi le secrétaire d'Etat américain, rentré bredouille d'une visite à Bangkok, où il a tenté, en vain, de rencontrer les représentants nord-coréens en marge d'une série de réunions régionales. Pyongyang n'avait finalement pas dépêché de délégation de haut niveau en Thaïlande.

"Nous nous préparons à des négociations dans les toutes prochaines semaines, nous nous attendons à ce que les deux équipes puissent se retrouver", a ajouté Mike Pompeo.