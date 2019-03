Les Thaïlandais votent pour les législatives, les premières depuis le coup d'Etat de 2014

Les Thaïlandais votent dimanche pour les élections législatives, les premières depuis le coup d'Etat de 2014, un test pour les généraux qui entendent bien conserver le pouvoir mais pourraient pâtir d'une forte mobilisation électorale.

Depuis des années, la Thaïlande est profondément divisée entre des factions favorables à la famille influente des Shinawatra (les "Rouges") et une élite conservatrice alignée sur l'armée (les "Jaunes") qui se présente comme un gage de stabilité et de protection de la monarchie. Mais les lignes sont plus incertaines lors de ce scrutin.

Nouveaux électeurs

Les sept millions de nouveaux électeurs appelés à voter ont entre 18 et 25 ans et de nouveaux partis, comme le mouvement Future Forward ("En avant l'avenir") du milliardaire Thanathorn Juangroongruangkit, pourraient en effet tirer leur épingle du jeu.

Au total, 51 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes de 08H00 à 17H00 (01H00 à 10H00 GMT) et les résultats préliminaires sont attendus dans la soirée. Les "92.320 bureaux de vote" ont ouvert dans le royaume, a déclaré à l'AFP le secrétaire général de la Commission électorale, Jarungvich Phumma.

Samedi soir, le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, dont les interventions publiques sont rarissimes, a appelé à "soutenir les bonnes personnes" pour "empêcher de semer le chaos". Il reprenait des termes employés en 1969 par son père Bhumibol Adulyadej, adoré des Thaïlandais et décédé en 2016.