Les tatouages : nouveau symbole de la contestation à Hong Kong

Les tatouages ont la cote à Hong Kong. Ils sont devenus un signe de contestation, de rébellion pour défier le gouvernement chinois. Depuis le mois de juin, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la ville pour demander plus de démocratie et défendre l’autonomie de leur territoire rétrocédé à la Chine en 1997. Un engagement historique que certains ont choisi d’ancrer dans leur peau. Les gens veulent des tatouages pour se rappeler qu’ils ont participé à un mouvement si important.

Les tatoueurs ont bien observé cet engouement pour leur art, c’est le cas de Vincent Yau : "Beaucoup de gens veulent entretenir le souvenir de ces événements", explique-t-il. "Se faire tatouer, c’est un moyen de se dire que vous appartenez à ce grand mouvement." Il dit avoir tatoué gratuitement la plupart des manifestants en signe de soutien.

Fleurs, parapluies, masques

Certains choisissent de se faire tatouer une fleur de Bauhinia, emblème de Hong Kong, une fleur qui se trouve d’ailleurs sur le drapeau du territoire. Elle est facilement reconnaissable par la couleur de ses fleurs teintées de rose, de violet et de pourpre. Autre symbole choisi par les tatoués, un masque à gaz ou encore un parapluie comme celui que les manifestants utilisent pour se protéger des bombes lacrymogènes et des caméras de surveillances. D’autres encore choisissent des tatouages plus classiques : des calligraphies stylisées en cantonais ou en anglais, comme "add oil", expression anglaise de Hong Kong qui sert d’encouragement et qui veut dire "Fonce !", une expression qui est devenue un cri de ralliement pour les manifestants.