Les talibans seront jugés "sur les actes, pas les paroles", avertit le Premier ministre britannique Boris Johnson

Les talibans "seront jugés sur les actes, pas sur les paroles", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson mercredi lors d’une session extraordinaire du Parlement consacrée à la situation en Afghanistan, d’où le Royaume-Uni a évacué plus de 2000 Afghans. "Nous jugerons ce régime sur les choix qu’il fait et sur ses actes, plutôt que sur ses paroles – sur son comportement face au terrorisme, au crime et aux stupéfiants, ainsi que sur l’accès humanitaire et le droit des filles à recevoir une éducation –", a déclaré le dirigeant conservateur.