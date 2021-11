Les Talibans ont une liste de membres de la communauté LGBT à tuer

De nombreuses personnes qui n'ont pu embarquer à bord des vols d'évacuation ont vu leurs identités exposées. L'association Rainbow Railroad affirme même que certaines personnes ont reçu un mystérieux email affirmant être en connexion avec l'association et demandant des informations sur leurs identités et leurs données de passeport.

C'est l'une de ces associations, Rainbow Railroad, qui tire la sonnette d'alarme. Dans une interview accordée à France 24 , son directeur exécutif, Kimahli Powell l'exprime sans détour: "Nous savons avec certitude que les Talibans font circuler une liste de personnes à tuer identifiant des personnes LGBTQI+". Toujours selon Kimahli Powell, les Talibans ont traqué les noms des personnes que des associations connues pour tenter d'exfiltrer des opposants et des personnes en danger d'Afghanistan.

La situation des personnes de la communauté LGBT+ a toujours été délicate en Afghanistan. Les relations homosexuelles ont toujours été considérées comme contraires aux bonne moeurs, même sous un gouvernement soutenu par les puissances occidentales. A présent que le régime taliban s'est réinstallé à Kaboul, même si ce dernier n'a pas clairement établi sa position par rapport à cette communauté, l'inquiétude est grande parmi les personnes et les associations qui s'occupent des droits des membres de la communauté LGBT. La punition qu'entraîne ce crime selon la Charia est la mort.

Depuis 2006, l'ONG canadienne Rainbow Railroad aide les personnes de la communauté LGBTQI+ en danger à trouver une voie vers la sécurité. Son nom se rapporte à une organisation active au 18ème siècle, Underground Railroad, qui aidait les Noirs américains fuyant l'esclavage dans le Sud des Etats-Unis.

Rainbow Railroad est officiellement active au Canada et aux Etats-Unis depuis 2013 et 2015 avec un statut d'organisation de bienfaisance. Elle porte son attention sur plusieurs zones du monde, d'Afrique en Asie, d'Europe de l'Est ou encore d'Afghanistan.

A l'époque de la purge anti-gay de 2017, l'organisation a été l'une des premières à dénoncer une vaste campagne de traque, de torture, d'enlèvements et d'exécutions extra-judiciaires en Tchétchénie. Elle a exfiltré plus de 100 personne du pays pour leur trouver un abri sûr et continue à collaborer avec le réseau LGBT russe.