Les Suédois votent ce dimanche: "L'immigration a transformé la société"

Alors que les Suédois se rendent aux urnes ce dimanche, la montée des Démocrates de Suède (SD), le parti nationaliste crédité de 17 à 25% des voix, inquiète et soulève des questions. Pour Frédéric Faux, correspondant de la RTBF à Stockholm, cette montée est intimement liée à la politique migratoire du gouvernement actuel. "C’est vraiment leur cheval de bataille", expliquait-il ce dimanche dans Week-End Première. Les Démocrates de Suède n’ont même pas eu à réellement faire campagne sur le sujet, qui a été "le thème central dans tous les partis", note Frédéric Faux.

Il faut dire que l’ouverture des portes de la Suède aux réfugiés en 2014 et 2015 a eu un impact : plus de 300.000 réfugiés ont intégré un pays de 10 millions d’habitants. "La société a été transformée, c’est visible, on ne peut pas le nier, raconte Frédéric Faux. Cette migration, on la voit partout : dans les villes, dans les villages… Ce sont les réfugiés qui conduisent les bus, les métros, qui sont à la caisse des supermarchés."

Les élus d'extrême-droite n'ont souvent pas de compétences

Mais à plus grande échelle, le débat sur les conséquences de l’immigration est avant tout politique. "Certains disent que les réfugiés participent à la croissance économique", explique Frédéric Faux, rappelant au passage que la Suède ne s’est "jamais aussi bien portée" : croissance en hausse, chômage au plus bas, budget en excédent. De l’autre côté, on reproche à la politique migratoire de peser sur l’Etat-providence suédois, et de participer à la hausse de la criminalité.

Au niveau national, mais aussi au niveau local, la montée en puissance des Démocrates de Suède fait face à un cordon sanitaire, à la fois idéologique et pragmatique. "Les élus de l’extrême-droite sont souvent élus par surprise, ils n’ont pas de compétences, explique Frédéric Faux. Ils ne pensaient pas prendre des responsabilités, ils ne savent pas présenter un budget, ou travailler les dossiers."

Les Démocrates de Suède vont pouvoir agir au niveau local

Si les Démocrates de Suède n’ont que très peu de chances d’accéder au pouvoir, coalitions obligent, leur score aura un impact : au niveau national, puisque certains électeurs de droite voudraient une alliance, mais surtout au niveau local. En Suède, beaucoup de choses se décident au niveau des comtés et des communes. "Par exemple, l’impôt sur le revenu, la politique des écoles, la gestion des entreprises publiques, le logement… Les SD vont pouvoir agir sur ces questions au niveau local", note Frédéric Faux.

Quoi qu’il en soit, les résultats ne donneront pas tout de suite la couleur de la prochaine coalition : "Ce n’est pas ce soir ni demain que nous aurons le nom du prochain Premier ministre", conclut Frédéric Faux.