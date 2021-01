Les Seychelles, premier pays à rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés contre le Covid ?

"Les Seychelles, premier pays au Monde à rouvrir ses frontières aux touristes à condition d’être vacciné". Voici en substance ce qu’on peut lire sur plusieurs publications qui circulent sur Instagram. Nous avons vérifié les informations contenues dans ces "posts" et elles sont globalement vraies. Le pays est bien le "premier à rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés", mais il existe par ailleurs d’autres moyens de se rendre sur l’archipel sans passer par la vaccination, même si les conditions d’accès sont alors plus strictes.

Avec ses îles paradisiaques, bordées d’une eau limpide et ses plages de sable blanc, les Seychelles attirent les touristes des quatre coins du globe. Cadre idyllique pour certains, le pays situé dans l’océan Indien, au large de l’Afrique orientale est composé de 115 îles et abrite une faune et une flore riche et luxuriante. L’industrie du tourisme y est essentielle puisque son produit intérieur brut en dépend à hauteur d’environ 65%.

Malgré une situation sanitaire plutôt enviable (excepté ces dernières semaines) le pays subit de plein fouet la crise du coronavirus, et le secteur du tourisme est dans le rouge. Pour y faire face et tenter d’attirer à nouveau les voyageurs, le pays aurait décidé de s’ouvrir à nouveau et de permettre son accès aux personnes vaccinées contre le coronavirus.

Sur Instagram, plusieurs publications populaires indiquent : "Les Seychelles est le premier pays au Monde à rouvrir ses frontières aux touristes ! Une condition pour visiter ce magnifique pays : être vacciné(e) contre le Covid-19. Ce certificat de vaccination doit être valide avec un minimum de deux semaines depuis l’administration de la deuxième dose, ainsi qu’un certificat de test Covid-19 PCR négatif. Le test doit être effectué au maximum 72 heures avant le départ."