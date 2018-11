Les Sentinelles: un peuple "non contacté", qui refuse tout contact avec le monde moderne

Un jeune touriste américain est mort sous les flèches de la tribu des "Sentinelles". Cette tribu de chasseurs-cueilleurs vit en autarcie sur une île située dans la mer d’Andaman. Cette île, North-Sentinel appartient à l’Etat indien, qui interdit à quiconque d’y poser le pied. Les pêcheurs locaux n’ont pas le droit de s’en approcher à moins de 5 km.

Ces dernières décennies, la tribu a violemment rejeté toutes les tentatives de contact avec le monde extérieur. Une centaine de communautés non contactées existent encore par le monde.

Fragilité immunitaire

Ces peuples qui vivent à l’écart de l’humanité sont fragiles. Leur système immunitaire n’est pas adapté aux agents infectieux qui pourraient être apportés par des intrus, et qui pourraient les décimer. Les autorités indiennes sont d’ailleurs face à un casse-tête : comment récupérer la dépouille du jeune américain?

Un hélicoptère et un bateau ont été envoyés à proximité pour tenter de repérer le corps. Les autorités ont fait appel à des anthropologues et des spécialistes des tribus et de la forêt pour décider de la marche à suivre.

Une tribu découverte grâce au Tsunami

C’est le tsunami du 26 décembre 2004 qui révèle aux yeux du monde l’existence du peuple des Sentinelles. Un garde-côte qui survolait les îles Andaman-et-Nicobar pour savoir si les autochtones avaient survécu ramène la photo époustouflante d’un indigène menaçant l’hélicoptère de son arc à flèches.

Le peuple de chasseurs-cueilleurs ne compte que 150 âmes. Il se montre particulièrement hostile au monde moderne. En 2006, deux pêcheurs imprudents, qui avaient dérivé sur une plage de North Sentinel, ont été tués par des membres de la tribu.

Après plusieurs tentatives infructueuses du gouvernement indien de rentrer en contact avec les Sentinelles dans les années 70, l’Inde y a officiellement renoncé en 1996. Elle se contente de les surveiller, à partir d’un bateau ancré à bonne distance.

Au printemps 1974, une équipe de tournage de la National Geographic Society est venue sur l’île pour y réaliser un documentaire, Man in Search of Man. Lorsque leur bateau motorisé s’est approché de la plage, les Sentinelles sont sortis de la jungle, armés d’arcs et arrosant l’équipe de flèches affûtées.

Le bateau a accosté à l’abri de l’attaque et l’équipage a déposé des offrandes sur le sable : une voiture miniature en plastique, des noix de coco, un cochon vivant et une poupée. Cette démarche n’a fait que réveiller l’hostilité de la tribu, qui leur adressa une nouvelle volée de flèches, dont l’une se ficha dans la cheville du réalisateur. L’homme ayant tiré cette flèche rit et dansa fièrement, avant d’enterrer le cochon et la poupée.

Un risque mortel pour l’ensemble de la tribu

L’ONG de protection des tribus autochtones Survival International a dénoncé "une tragédie qui n’aurait jamais dû se produire".

L’intrusion du touriste américain risque d’avoir de graves conséquences sur la tribu des Sentinelles. Le voyageur a pu infecter les indigènes par des agents infectieux mortels, qui risquent de ravager l’ensemble de la tribu. Les maladies exogènes représentent la première cause de décès pour les tribus isolées qui n’ont pas développé de défenses immunitaires contre les virus de la grippe, de la rougeole ou de la varicelle.