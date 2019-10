Les secours tentent depuis 4 jours de sauver un petit garçon tombé dans un puits en Inde

Dans le sud de l’Inde, les secours essaient depuis 4 jours de sauver un garçonnet de deux ans tombé dans un puits étroit. Ses chances de survie sont minces, indiquent lundi des fonctionnaires.

L’enfant, Sujith Wilson, est tombé jeudi soir dans un puits non loin de chez lui, alors qu’il jouait avec des camarades. Il est d’abord resté bloqué à une profondeur de 10m, avant de tomber jusqu’à plus de 25m, a indiqué le responsable régional de la force d’intervention pour les catastrophes (NDRF), Rekha Nambiar.

"Nos équipes creusent depuis samedi un tunnel d’un mètre de large parallèle au puits", a expliqué Mme Nambiar. L’opération pourrait encore durer 12 heures ou même plus.

Coincé sans eau ni nourriture, le bambin est aussi enseveli sous une couche de boue. "Via la caméra, on n’aperçoit que des doigts et la paume d’une main."

Selon les médias locaux, on lui fournit de l’oxygène mais l’enfant ne répond plus aux appels. "Nous espérons qu’il a trouvé une poche d’air. La situation est difficile mais nous faisons de notre mieux", a encore assuré Rekha Nambiar.