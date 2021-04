Les routes de glace, dans le grand nord : pratiques, mais dangereuses en période de dégel

Tout le monde y circule, assez aisément, et même les camions. Le hic, c’est quand le dégel s’amorce : à ce moment, la route devient dangereuse, et le risque de s’enfoncer dans le magma glacé, une réalité. Témoin, cette vidéo reprise par le correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkine. Il ne faut pas très longtemps pour que le camion, et son chargement s’enfoncent dans les flots.

La période est sensible en Russie. Ici on est sur le Baïkal, mais la question est la même sur toutes les rivières gelées : combien de temps avant de fermer les routes d’hiver sur la glace? En général il faut qu’un ou deux véhicules tombent avant que le constat ne s’impose à tous. pic.twitter.com/QBUxXYyyzT

Les routes de glace, ou ponts de glace, sont la seule solution l’hiver venu pour rallier deux rives, là ou des routes n’existent pas. Impossible en plein hiver d’encore faire circuler les ferries. Coûteux et difficile, parce qu’on se trouve souvent en zone de marécages ou de pergélisol, d’envisager la construction de ponts.

Chaque hiver, on reconstruit

Alors, on s’organise : chaque hiver, on reconstruit ces ponts de glace pour permettre aux habitants d’aller et venir, et l’approvisionnement des denrées de se faire.

Quelques semaines sont nécessaires pour la construction, recommencée chaque année. On utilise des planches, sur lesquelles on verse de l’eau, qui gèle immédiatement. Des trous sont creusés et l’eau est pompée en surface pour qu’elle passe sur les planches et la glace. Le tout mêlé à de la neige. Des tracteurs se chargent du nivellement. Et ensuite, on organise la signalisation.

