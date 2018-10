Les Roumains vont-ils bannir le mariage homosexuel? Un référendum organisé ce week-end

Préciser que le mariage doit lier un homme et une femme, et non plus des "époux" comme c'est le cas actuellement : c'est l'objet d'un référendum organisé ces samedi et dimanche en Roumanie. Les citoyens vont donc se prononcer sur la nécessité de modifier une définition du mariage inscrite dans la Constitution.Un changement très minime qui aurait des conséquences de taille.

L’enjeu du référendum n’est qu’une légère modification de la Constitution, pour préciser que le mariage est "l’union entre un homme et une femme" et non plus "entre époux". Le mariage entre personnes de même sexe n'a beau pas être autorisé en Roumanie, le vote pourrait sceller dans le marbre constitutionnel l’interdiction du mariage gay.

Un acte patriotique, national et démocratique

Tout est parti de l'affaire du couple roumano-américain Coman-Hamilton, mariés en Belgique mais dont Bucarest n'a pas voulu reconnaître l'union en 2012. Des associations rassemblées dans une "Coalition pour la famille" sortent alors du bois. Revendiquant 3 millions de signatures, ils ont obtenu l'organisation du référendum. Et ce avec le soutien du gouvernement et l'église qui surfent sur la vague homophobe et populiste. Le premier a alloué 35 millions d’euros à l'organisation. De son côté, le chef de l'église, le patriarche Daniel, a martelé que participer au référendum est un "acte patriotique, national et démocratique". Des prêtres ont relayé le message dans les paroisses et les écoles.

Malgré l'appel au boycott de la part des opposants, le "oui" devrait l'emporter. Car, pour valider le scrutin, il faut une participation minimum de 30% des inscrits.