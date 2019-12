Les Roumains de Belgique: bien dans leur peau, dynamiques mais aussi nostalgiques

C'était il y a 30 ans: la révolution roumaine mettait fin à une des dictatures les plus délirantes du 20ème siècle. En décembre 1989, la Roumanie bascule. Le régime de Nicolae Ceaușescu tombe, entraîné par la chute du mur de Berlin et l’effondrement des démocraties populaires. Depuis, la Roumanie a pris le chemin de la démocratie, mais beaucoup de Romains ont aussi choisi de partir à l'étranger. Plus de 3 millions. Beaucoup choisissent l'Italie, l'Espagne ou la France. Mais la Belgique attire aussi ces expatriés. Le travail, c’est ce qui amène les Roumains en Belgique. Sur les chantiers de construction, dans le nettoyage, dans nos hôpitaux. Mais pas seulement. Ils sont aussi fonctionnaires internationaux, indépendants ou étudiants.

Une communauté dynamique en pleine expansion

Les Roumains de Belgique sont de plus en plus nombreux : de 6,5% des étrangers (87.616 individus) au 1er janvier 2018, ils sont passés à 6,9% au début de 2019 (96.034 individus). Et c’est sans compter les ressortissants roumains non déclarés, par définition très difficiles à décompter, et les roumanophones issus des anciennes républiques soviétiques, Ukraine (Bucovine du nord) et Moldavie, également présents en Belgique.

En 2018, les Roumains se sont hissés à la deuxième place des personnes ayant acquis la nationalité belge, derrière les Marocains. Ils comptent pour 6,1% des naturalisations, soit 2219.

A Bruxelles, où ils sont plus de 40.000, c’est la deuxième communauté étrangère derrière les Français. Les Roumains sont principalement établis dans ce qu’on appelle le croissant pauvre, la couronne nord et ouest de la capitale, de Saint-Josse et Schaerbeek à Anderlecht en passant par Laeken et Molenbeek.

Les Roumains de Belgique proviennent de toutes les régions mais surtout du nord de la Transylvanie et de la Moldavie et de la Bucovine.

Certains retourneront sans doute un jour en Roumanie, mais pas tous. La plupart resteront, une fois les enfants scolarisés ici.

Enfin, ils sont jeunes : moyenne d’âge de moins de 30 ans. Et dynamiques et entreprenants, comme l’explique dans son église Saint-Nicolas à Schaerbeek, le prêtre Patriciu Vlaicu, doyen de l’Eglise orthodoxe roumaine en Belgique : "Ces membres de la diaspora roumaine sont prêts à aller de l’avant, ils sont très actifs". Même si la communauté roumaine compte aussi ses faiblesses, elle se caractérise par "des gens qui réussissent".