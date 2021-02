Les retards de production du laboratoire AstraZeneca vont provisoirement ralentir la vaccination en Europe

AstraZeneca ne livrera que 25% des 120 millions de doses promises à l’Union européenne pour le premier trimestre 2021. Selon la directrice générale de la Santé au sein de l’exécutif européen, Sandra Gallina, cette diminution représente "un vrai problème" pour les 27 Etats membres. Elle pourrait ralentir la vaccination de masse dans les deux prochains mois.

AstraZeneca a accumulé les retards

AstraZeneca a expliqué ne pouvoir livrer qu'"un quart" des 120 millions de doses initialement promises à l’UE au premier trimestre en raison d’une "baisse de rendements" dans une usine européenne.

"AstraZeneca nous a prévenus de son retard au dernier moment et sans avancer de raisons convaincantes, il faut maintenant de la transparence", a déploré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a lui rétorqué dans un entretien à plusieurs médias européens que l’entreprise avait seulement promis de "faire de son mieux" pour honorer les commandes européennes, une formule figurant en effet dans le contrat rendu public par l’Union européenne.

Ralentissement de la vaccination en Belgique en février et en mars

Cette réduction de la livraison annoncée par AstraZeneca aura un impact sur les campagnes de vaccinations dans l’Union européenne pendant le premier trimestre. En Belgique, "elle devrait à court terme retarder le démarrage d’un certain nombre de vaccinations prévu en février et en mars.", a expliqué ce matin le directeur de la Task force de Vaccination Dirk Ramaekers lors de la conférence de presse du Centre interfédéral de crise en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Belgique.

Toutefois, "à partir du mois d’avril, le moment où les centres de vaccination auront atteint leur vitesse de croisière, les retards observés en février devraient pouvoir être résorbés grâce à la livraison de plus grande quantité de vaccin Pfizer, AstraZenica et potentiellement Johnson and Johnson.", rassure le directeur de la Task force.

70% des adultes vaccinés dans l’UE d’ici cet été

Du côté de la Commission européenne, on se veut également rassurant. La directrice générale de la Santé au sein de l’exécutif européen, Sandra Gallina, affirme que le retard sera rapidement résorbé :

"Nous allons recevoir 15 millions de doses ce mois-ci, 33 millions en février, 55 millions en mars, ensuite, il y en aura beaucoup plus parce que de nouveaux contrats vont être signés, notamment un second avec BioNTech-Pfizer. Nous passerons de 100 millions de doses à 300 millions de doses au second trimestre. ", a-t-elle expliqué lundi soir devant les députés européens.

Dans un entretien accordé au quotidien français "Le Monde", la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a réaffirmé ce mardi que l'Union européenne entend toujours bien vacciner 70% des adultes d'ici cet été.