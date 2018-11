Les résultats des élections de mi-mandat vont-ils changer la donne pour Donald Trump ?

Après l’annonce des résultats des élections de mi-mandat, les démocrates comme les républicains ont annoncé leur victoire. Aucun des deux camps n’a vraiment tort : les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants, ce qui va leur permettre d’avoir plus de poids pour contrebalancer les décisions présidentielles. Le Sénat, par contre, reste aux mains des républicains, qui ont même conforté leur majorité, avec des sièges supplémentaires. Certains observateurs annonçaient une " vague bleue ", une réaction anti-Trump dans les votes. Or on le voit, le bilan est beaucoup plus nuancé que cela. Est-ce le reflet d’une société américaine plus divisée que jamais ? Quel poids auront réellement les démocrates à la Chambre ? Sur quels dossiers auront-ils les moyens de faire pression ? Donald Trump voit-il sa marge de manœuvre rétrécir ? Pourrait-il se faire destituer ? Quels sont les visages qui ressortent de ces élections des midterms ? Quels enseignements faut-il en tirer ?

