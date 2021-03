Les réseaux sociaux chinois boycottent plusieurs marques de textiles

H&M d'abord, Nike, Adidas, Uniqlo, Converse et Calvin Klein ensuite

La firme suédoise H&M a été la première à vois ses produits quitter les pages des principaux sites de vente en ligne. Elle a été rapidement suivie par l'américain Nike, l'allemand Adidas ou le japonais Uniqlo. Les boutiques physiques, quant à elles, restent ouvertes. Leurs point commun, avoir appelé par voie de communiqué, de boycotter le coton de la vallée du Xinjiang. Cette vallée rassemble pas moins d'un cinquième de la production mondiale. Ces firmes s'étaient appuyées sur des études publiées par des instituts américains et australiens qui visaient à établir que la vallée était parsemée de camps de travail dans lesquels les Ouïghours étaient détenus. Le Xinjiang a connu des vagues d'attentats perpétrés par des terroristes islamistes et séparatistes et fait l'objet depuis lors d'une surveillance policière importante. La Chine a cependant démenti l'existence de ces camps d'internement et parle, quant à elle, de camps de formation destinés à fournir un emploi aux Ouïghours et ainsi les maintenir éloignés du radicalisme.