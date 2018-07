Les remarques de Trump ne que font que "rendre ses vrais ennemis heureux"

"Appeler vos meilleurs amis des ennemis ne fait que rendre que vos vrais ennemis heureux", a répondu le vice-président de l'Union européenne, Frans Timmermans, à Donald Trump qui a déclaré plus tôt dimanche que le bloc était un ennemi des Etats-Unis d'un point de vue commercial.

"Les Européens et les Américains sont liés par l'histoire et leurs valeurs communes. Les Européens n'abandonneront jamais l'Amérique parce que l'Amérique ne nous a jamais abandonnés. C'est pourquoi les amis sont là", a encore ajouté Frans Timmermans qui s'exprimait sur le réseau social Twitter. Le président du Conseil européen Donald Tusk a pour sa part aussi répété que les Etats-Unis et l'Union européenne sont "les meilleurs amis". "Celui qui dit que nous sommes des ennemis répand des fake news", a ajouté le Polonais sur Twitter.

Annonces cinglantes de la Maison Blanche

Dans une interview à la chaîne CBS samedi, diffusée dimanche, le président américain Donald Trump a estimé que la Russie, l'Union européenne et la Chine étaient, pour différentes raisons, des "ennemis". Les annonces cinglantes du résident de la Maison Blanche attisent les tensions entre Bruxelles et Washington. La relation entre les alliés traditionnels est mise à mal depuis plusieurs mois sur fond de guerre commerciale.

Récemment, le sommet de l'Otan a aussi dévoilé une alliance affaiblie par les USA, quelques jours avant une rencontre entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine lundi.

Tous deux se retrouveront dans la capitale finlandaise Helsinki, trois jours après l'inculpation de douze agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du parti démocrate pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Ces inculpations ont été décrétées par le procureur spécial chargé de l'enquête sur une ingérence du Kremlin dans la campagne.

Un dossier que le président américain pourrait évoquer avec le président Poutine durant un sommet dont il n'a que de "faibles attentes".