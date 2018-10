Les relations entre le New York Times et le président américain Donald Trump: Je t'aime moi non plus

Les rapports entre Donald Trump et la presse sont tendues. Pour le président américain, il y a deux sortes de médias: les bons journalistes – dont les reporters de la chaîne conservatrice Fox News - et tous les autres journalistes. Ceux que le président Trump appelle les "ennemis du peuple". Il s'agit de CNN, du Washington Post et surtout du New York Times.

Entre le prestigieux journal new-yorkais et le chef de la Maison Blanche, c'est un peu "je t'aime moi non plus". Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, un jeu d'attirance-répulsion s’opère entre eux.

Trump Bump

Il y a plusieurs facteurs à cette croissance: le fait de proposer du contenu dédié pour le digital, la demande du public pour des enquêtes de qualité, ainsi que l'effet Donald Trump. Aux Etats-Unis, c'est ce que l'on appelle le "Trump Bump".

"Il n’y a pas de doute que notre croissance coïncide avec l’élection en 2016 et la présidence de Donald Trump. Nos lecteurs aux États-Unis et dans le monde sont très intéressés par notre couverture concernant le président Trump et son administration. Ce qui s’est passé ces dernières années ne résulte pas uniquement d’un intérêt pour Trump, sa politique et son impact dans le monde. Il y a aussi un soutien important pour notre manière de travailler. Il y a une demande de vérité dans une époque de "fake news". Il existe une volonté de lire des enquêtes de qualité basées sur des fait et réalisées sur le terrain. C’est une réponse aux opinons qui circulent de plus en plus dans beaucoup de médias... Pour nous, les faits sont plus importants que les commentaires", explique Jodi Rudoren. Elle est journaliste au New York Timpes depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, elle est chargée de chercher de nouveaux publics face aux évolutions technologiques.

Ennemis du peuple

Le jour de son élection, le 8 novembre 2016, Donald Trump a vertement critiqué le NYT pour avoir "soutenu" la candidate démocrate Hillary Clinton.

Au début de sa présidence, Donald Trump s'est rendu au siège du New York Times. On pensait alors que les choses allaient s'apaiser. Ce qui n’a pas été le cas. Donald Trump n'a cessé de critiquer le journal dans des tweets rageurs et lors de ses meetings.

"Le New York Times est totalement malhonnête. En fait, le New York Times est un échec. C’est un échec. Je l’appelle le New York Times en faillite. Chaque article qu’ils publient est un coup dans le dos. Je peux faire la plus grande chose dans l’histoire du monde. Je peux arriver avec l’antidote de la pire maladie au monde et ils publient une horrible première page sur moi. Le New York Times est totalement malhonnête. Mais, ils vont bientôt disparaître". Ce sont les propos de Donald Trump lors d’un meeting en septembre.

Parallèlement, le NYT a publié de nombreuses enquêtes sur le président Trump. Il y a notamment la tribune anonyme rédigée par un membre de son équipe, les révélations sur l'affaire Kavanaugh qui a été élu à la Cour suprême ou le récent scoop sur la fortune de Donald Trump.

"La première raison de notre croissance est ce qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Ce qui se passe est énorme. Personne ne s’attendait à ce que Donald Trump devienne président. Il dirige notre pays d’une manière très surprenante. Cela suscite beaucoup d’intérêt pour l’info. Il y a un véritable attrait pour l’actualité. Je n’avais jamais vu ça de ma carrière. Mais, en parallèle, il y a un autre facteur que je trouve encore plus important. C’est ce que nous faisons au New York Times et dans d’autres médias de qualité. C’est-à-dire répondre à une forte demande du public pour des enquêtes solides basées sur des faits avérés", souligne Jodi Rudoren.

Attaques de Donald Trump et de ses supporters

Donald Trump multiplie les attaques contre les journalistes et surtout contre le New York Times. Il parle "d'échec", de "faillite", de "fake news" ou "d'ennemis du peuple". Il est donc très délicat de suivre le président américain quand on est journaliste au New York Times.

"Nos valeurs de base et nos principes restent forts. Rien n’a changé avec la présidence de Donald Trump. La grande différence est d’être constamment attaqué par le président et ses supporters. On nous traite "d’ennemis du peuple"... On parle de "fake news". Ces attaques ont massivement augmenté surtout pour les journalistes qui suivent le président et son entourage. C’est notamment le cas lors des meetings de Donald Trump. Malgré cela, nous continuons à garder nos fondamentaux et à travailler de la même manière", affirme la journaliste Jodi Rudoren.

L’effet Trump sur le New York Times

Les lecteurs apprécient particulièrement les enquêtes de qualité du New York Times. Plus de 1300 journalistes y travaillent. Certains journalistes ont plus d'un an pour travailler sur un dossier. Ce travail journalistique, qui demande du temps et de l'argent, est l'une des clés du succès du journal.

"Pour moi, le New York Times n’est pas critique envers le président Trump. Ils essaient juste de "challenger" le travail de l’administration Trump. Je ne lis pas ce journal parce qu’il est critique. Je le lis parce qu’il apporte d’excellents articles. Ils enquêtent sur les liens financiers de Trump, sa politique étrangère ou sa politique intérieure. Ils font le même travail que pour toutes les autres administrations", considère Joseph. Ce New Yorkais de 25 ans fait partie des nouveaux lecteurs abonnés à la version digitale du New York Times.

Le New York Times connaît une augmentation importante du nombre d'abonnés. Ils sont 4 millions d’abonnés au quotidien américain, dont trois millions en ligne et un million pour la version papier. Le journal tire ses revenus principalement de ses abonnements et non pas de la publicité.