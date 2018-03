Les relations entre Corée du Nord et USA en quelques dates importantes (vidéos)

Retour, en images, sur quelques dates qui ont marqué l'histoire des relations entre Corée du Nord et les Etats-Unis.

Ce qui est sûr, c'est que cette annonce surprise, est un rebondissement majeur dans un des dossiers diplomatiques les plus compliqués du globe.

L'annonce d'une rencontre entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump prévue d'ici la fin mai fait beaucoup réagire en ce moment. "C' est un pas dans la bonne direction", a estimé, ce vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

C'est la fin de la seconde guerre mondiale, la Corée se retrouve divisée en deux. Il il y a une zone d'occupation soviétique ou Nord et une zone d'occupation américaine au Sud.

Création de deux états distincts. Au Nord, Le République démocratique populaire de Corée et au Sud, la République de Corée.

Finalement après bien d'autres péripéties, le front se fixe à nouveau autour du 38e parallèle. Les négociations reprennent et le 27 juillet 1953, un pacte de non agression est signé entre les deux belligérants.

La Chine, alors, se lance dans la bataille on est au bord d'une troisième guerre mondiale, en envoyant 1.7 million de soldats dans la bataille, inversant encore le cours des événements.

L'ONU intervient, le Général américain MacArthur prends le commandement et inverse la tendance, les Nord coréens reculent fortement.

Le 25 juin 1950, le Nord attaque le Sud. Mal équipés et mal préparés les forces du Sud reculent et accusent de lourdes pertes.

Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Russie, Japon et USA se mettent à table, suite au retrait officiel de la Corée du Nord du traité de non prolifération des armes nucléaire en 2003.

Kim Jong-il, propose de reprendre le désarmement de son programme nucléaire et d'arrêter son programme de développement de missiles balistiques, alors le 11 octobre, les Etats-Unis de George W. Bush retirent la Corée du Nord de sa liste des Etats soutenant les terroristes.

Une corvette de la marine de Corée du Sud est coulée et une île est bombardée par les forces du Nord, la tension remonte fortement dans la région.

2017

Trump arrive au pouvoir et il envoie, en avril, un groupe aéronaval face à la Corée du Nord.

En juin, le président américain Trump déclare : "le régime nord-coréen est la source d'énormes problèmes".

La mort d'Otto Wambier, un étudiant américain détenu 18 mois pour espionnage en Corée du Nord et rapatrié dans le coma ravive également les tensions entre les deux pays. Les petites phrases assassines volent de plus en plus, Trump déclare : "cette affaire est un scandale absolu". Les nord coréens répliquent en qualifiant la politique américaine de "nazisme du 20e siècle".