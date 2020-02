Les publicités au Super Bowl, toujours aussi sexistes ?

On peut penser ce qu’on veut des statistiques de représentation de personnes dans les publicités et de ce qu’elles reflètent à propos des modes de pensées, mais elles font partie du paysage médiatique, donc un certain reflet de la société.

Et selon une étude commandée par Google, qui a analysé les spots publicitaires diffusés entre 2015 et 2019, l’égalité de genre n’est pas encore atteinte lorsqu’on parle de spots publicitaires au Super Bowl.

Alors qu’il y a presque autant de femmes (47%) que d’hommes qui regardent le Super Bowl, elles restent moins présentes dans les spots que les hommes, représenté 1,5 fois plus. Mais surtout, ceux-ci ont 2,5 fois plus de temps de parole et ont un rôle "prépondérant" dans 64% du temps. Selon l’étude, relayée par Adweek, les femmes ont plus de chance d’être représentées dans des scènes dénudées (plus de 10% des spots, contre 1,2% pour les hommes) et les hommes dans des rôles "d’autorité".

Idem pour l’âge : les hommes de plus de 40 ans semblent être les plus représentés, plus de 43%, contre 22,6% pour les femmes. Un signe que les femmes "vieillissantes" restent plus facilement mises à l’écart. Même chose concernant la morphologie, les femmes demeurent plus soumises aux diktats du monde publicitaire. Près de 50% d'entre elles sont présentées comme minces, voire maigres, contre 15,8% des hommes.

Cependant, l’étude révèle qu’il y a une évolution des mentalités et que si les publicitaires avaient en tête que le Super Bowl, c’était "un sport d’homme visionné par des hommes, les choses ont changé ".

D’autres statistiques, publiées par le groupe marketing Nielsen, montrent d’autres faits. Par exemple que pour le Super Bowl de 2017, il y avait 51 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis… contre plus de 111 millions à travers le monde. Toujours selon cette étude, c’est la bière vendue aux Etats-Unis pendant l’événement qui a rapporté le plus d’argent. Environ 1,3 milliard de dollars.