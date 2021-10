Les produits AOP et IGP wallons au coeur de la campagne "L'excellence est un art"

Le beurre d'Ardenne, le fromage de Herve, le Crémant de Wallonie, le jambon d'Ardennes, le pâté gaumais.... Les 11 produits wallons d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) ou d'Indication Géographique Protégée (IGP) feront l'objet, jusqu'en 2023, de la campagne de promotion Eurofoodart, co-financée par les autorités européennes pour valoriser le savoir-faire régional en Europe.

L'Apaq-W en a donné le coup d'envoi jeudi à la fromagerie du Vieux-Moulin, où l'on produit du fromage de Herve AOP. Le beurre d'Ardenne AOP et le fromage de Herve AOP ont été les premiers produits labellisés d'Appellation d'Origine Protégée, en 1996, avant d'être rejoints par les vins des Côtes de Sambre et Meuse AOP (2004), le Crémant de Wallonie AOP (2008) et le vin mousseux de qualité de Wallonie AOP (2008).

La Wallonie compte par ailleurs six produits reconnus en tant qu'IGP: le jambon d'Ardennes IGP (1996), le pâté gaumais IGP (2001), le vin de Pays des Jardins de Wallonie IGP (2004), la pomme de terre plate de Florenville IGP (2015) ainsi que le saucisson d'Ardenne IGP, le collier d'Ardenne IGP et la pipe d'Ardenne IGP (2017).

L'escavèche de Chimay IGP a rejoint la liste cette année. La campagne, dont l'ambassadeur en Belgique est le chef Julien Lapraille, est portée par trois organisations: l'Apaq-W, le Consortium Prosciutto di Carpegna et le bureau national interprofessionnel du Pruneau d'Agen (BIP).

L'action européenne est aussi un "signe de solidarité européenne" pour la "reconnaissance de la qualité" de ces produits, parfois trop peu connus, liés à un savoir-faire et à un terroir d'origine, pointe Philippe Mattart, directeur général de l'Apaq-W.

Le programme de la campagne, qui se déclinera dans les médias et sur les réseaux sociaux, a été approuvé.