Les premiers réfugiés climatiques des États-Unis sont connus

Pour se rendre sur l'île de Jean-Charles, il faut emprunter une route bordée de part et d'autre par l'eau. Sa particularité est que depuis les années 50, sa surface n'a cessé de se réduire. Peu à peu, les flots la recouvrent. Depuis longtemps déjà, les habitations sont construites sur pilotis, pour mieux résister aux intempéries. A chaque ouragan, et ils sont fréquents dans cette région, l'eau et les vents violents avancent dans leur labeur d'érosion de l'île. Les arbres sont morts, les uns après les autres, les racines brûlées par le sel qui s’immisce toujours plus loin.