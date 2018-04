Les premiers extraits du livre de François Hollande diffusés

Entre ce qu'il considère comme une trahison de la part d'Emmanuel Macron et le bilan de son quinquennat, François Hollande fait le point dans un livre. Le quotidien français Le Figaro s'est procuré un exemplaire de "Les leçons du pouvoir" qui sortira mercredi 11 avril.

Confessions, regrets, fiertés, dans son livre François Hollande fait le point sur ses cinq années passées à la tête de la République française. Parmi les sujets qu'il aborde, Emmanuel Macron, revient à plusieurs reprises. Entre trahison et révélation, les histoires entre l'actuel et l'ancien président français risque de faire encore parler d'elles.

Alors qu'il était son ministre de l'Économie entre août 2014 et août 2016, Emmanuel Macron décide de se retirer pour faire campagne et tenter de devenir président. Nouveau parti, ni de droite ni de gauche, nouvelles idées, nouveau concept, un ovni pour la politique française. Pour François Hollande s'en est trop, le jeune prodige l'a trahi.

Je comprends ce jour là qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche

"Il m'annonce qu'il veut retrouver sa liberté. Je lui demande ce qu'il fera si je me déclare (candidat, ndlr). Il entre dans un développement emberlificoté sur une “offre politique” qui exprime bien plus la gêne que l'ambiguïté. Sa non-réponse en est une. Qu'a-t-il à perdre? Je comprends ce jour là qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche, pas davantage dans celle de la social-démocratie, ni même dans une recomposition qui pourrait préfigurer une coalition progressiste. Il est à son compte. Il a créé une entreprise; il entend la mener le plus loin possible", écrit François Hollande. Cet échange marque d'ailleurs le dernier entretien entre les deux hommes le 30 août 2016.

Dans ce livre, François Hollande fait le point sur sa vie politique et le futur de celle-ci. Il y évoque également sa vie privée avec son ancienne femme Valérie Trierweiler et sa nouvelle compagne, Julie Gayet.

Une grande tournée promotionnelle des médias aura d'ailleurs lieu une fois que ce livre, entièrement écrit à la main, sera sorti. Pour éviter les fuites, seuls ses amis très proches ont pu lire ses écrits avant la sortie officielle.