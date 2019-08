Les premiers bus électriques sans chauffeur à Singapour

Singapour se lance dans les bus électriques sans chauffeur et "réservable" en ligne. Le premier prendra la route lundi prochain. Cette semaine, les derniers tests avec de vrais passagers sont organisés. Et pour rassurer un peu les usagers, un chauffeur de sécurité, en chair et en os a été prévu.

100% électrique. 12 m de long, capable d’accueillir 80 personnes et de parcourir 25 km à pleine charge. C’est le dernier bus public lancé par les autorités de Singapour. Le concept peut inquiéter. Lee Shiang Long est président de ST Engineering Land Systems, et il se montre rassurant : "Nous voulions être sûrs que c’est sans danger pour nos passagers et pour les autres utilisateurs de la route, donc nous avons un chauffeur de sécurité pour nous aider à garantir que c’est le cas. Le chauffeur de sécurité ne touche pas le volant, c’est seulement quand il y a une urgence, un besoin ou des circonstances imprévues qu’il peut prendre le contrôle du véhicule."

Réservations en ligne

Les passagers peuvent réserver leur place via une application sur leur téléphone. Le bus viendra les chercher pour les emmener vers des destinations sélectionnées : un club de golf, la plage ou un lieu historique. Un service gratuit disponible 4 jours semaine. Lee Shiang Long explique le fonctionnement des bus : "Les bus autonomes comprennent une série de capteurs, comme un laser, un radar, et nous fusionnons les informations, ce qui permet au bus autonome de savoir où il est, où il doit aller, de prévoir son trajet. "

A Singapour, il y avait déjà les taxis sans chauffeur. Place donc au bus ! Le projet devrait séduire puisque là-bas, une Berline classique est vendue 95.000 euros et les permis de conduire très chers également distribués au compte-gouttes.

Le gouvernement a gelé le parc automobile pour préserver la qualité de l’air et diminuer les embouteillages.

L’objectif des autorités, 50% de bus sans chauffeur en 2050.