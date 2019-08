Les policiers russes forcent la porte du local de campagne d'une figure de l'opposition

Perquisitions, arrestations, emprisonnements: rien n’est épargné ces dernières semaines à l’opposition russe dont une soixantaine de candidats indépendants ont été empêché, pour des prétextes douteux, de participer aux élections locales du 8 septembre.

Face à la contestation qui se poursuit malgré tout, avec un mouvement de protestation très encadré et autorisé pendant deux heures seulement, les forces de l’ordre ont forcé l’entrée du centre de collecte de signatures de l’une des rares figures de l’opposition encore en liberté, l’avocate Lioubov Sobol, qui a filmé la scène en direct tout en la commentant.

"La police est ici, dans notre centre de collecte de signature", dit la jeune femme en se filmant, "elle ne me laissera pas aller à la manifestation. Je veux dire que je n’ai pas peur et que je ne compte pas baisser les bras, je vais poursuivre mes activités politiques. Ils sont en train de forcer la porte. (…) Ce que je comptais dire à la manifestation, c’est qu’ils ne nous font pas peur, ils ne seront pas capables de nous empêcher de revendiquer nos droits électoraux, ils ne seront pas capables de nous empêcher de manifester, parce que nous le ferons encore, régulièrement, jusqu’à ce que les autorités entendent les Moscovites. (…)"

Ils cassent la porte de notre centre de collecte de signatures, ils entrent de façon illégale dans une propriété privée

Nous sommes des citoyens, nous existons et nous demandons le respect de nos droits. Je veux dire que nous avons le droit de marcher dans les rues de notre ville pendant le week-end, de le faire pacifiquement, c’est un droit qui nous est garanti par la Constitution. En ce moment, mes collègues sont fouillés, plaqués au sol, face contre terre, les candidats indépendants sont maintenus en détention administration de façon illégale. En ce moment, ils cassent la porte de notre centre de collecte de signatures, ils entrent de façon illégale dans une propriété privée, ils veulent m’empêcher d’aller à la manifestation qui est autorisée. Le bureau du maire de Moscou a tout fait pour interdire cette manifestation. Ils cassent la porte ! Regardez, ils cassent la porte, là, à l’instant, ils vont entrer. Je n’ai pas peur, je n’abandonnerai pas, je demande qu’on me laisse voir mon avocat et je continuerai mes activités politiques". La vidéo s’arrête là.

Au centre de Moscou, plus de 40.000 personnes se sont rassemblées sous la pluie à l’endroit qui avait été désigné et bien encadré par les forces de l’ordre.