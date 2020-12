Les policiers et douaniers belges sont-ils prêts pour le Brexit?

Lors d'un point de presse au mitan de la réunion, la ministre s'est voulue rassurante.

La ministre a assuré que le personnel, tant du point de vue policier que douanier, a été prévu en suffisance. Des possibilités d’accentuer encore l’effort ont également été prévues.

J’ai pu constater que les autorités, les gouverneurs, la police, sont bien préparés. On fait tout pour faire en sorte pour que la préparation soit la meilleure possible. (…) Les entreprises devront compléter des formulaires additionnels qui sont liés aux obligations douanières. Il est prévu qu’il y ait une collaboration entre la police et la douane. (…) Cela dépend également des négociations. Si oui ou non, on aura un accord avec le Royaume -uni, mais tout est prévu.