Les pilotes des Airbus A220 doivent voler moins vite après des incidents en vol

(De gauche à droite) Guillaume Faury, président d’Airbus Commercial Aircraft (à gauche), Rob Dewar, responsable du service clientèle et de l’ingénierie de la société en commandite C Series Aircraft (CSALP) (C) et David Dufrenois, responsable des ventes de la société C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) (R) pose devant le nouvel Airbus A220-300 lors de sa présentation le 10 juillet 2018 au centre de livraison Airbus de Colomiers, dans le sud-ouest de la France. - © PASCAL PAVANI - AFP