Privés d'heures de vol, les pilotes de ligne sont-ils "rouillés" par la pandémie ?

Alignement sur une piste d’atterrissage parallèle à celle indiquée par le contrôle aérien, désengagement par erreur du pilotage automatique, décollage effectué par un pilote instructeur avec un code transpondeur incorrect ou encore plusieurs incursions sur une voie de circulation de l’aéroport : ce sont quelques exemples d’incidents de vol répertoriés par la NASA dans un rapport sur la sécurité aérienne en temps de Covid qui compte, dans sa dernière mise à jour, 837 incidents.

Précision très importante : ces incidents répertoriés peuvent aller de la mauvaise humeur d’un passager à qui un steward demandait de garder son masque pendant le vol à la présence autorisée d’un véhicule d’opérations sur une piste qui a provoqué la remise des gaz d’un avion qui allait atterrir en passant par l’alarme incendie déclenchée par un passager qui fumait dans les toilettes.

Pour pouvoir réaliser ce rapport, qui s’ajoute à ceux régulièrement réalisés pour les incidents de tous types relatifs à tous les métiers et tous les aspects de l’aviation, la NASA a mis au point un système, Aviation Safety Report System qui permet aux pilotes, aux membres d’équipages, aux contrôleurs aériens ou encore au personnel de maintenance de signaler, de façon anonyme, les problèmes mécaniques et les erreurs humaines qu’ils ont rencontrés.

Le manque de vol, facteur contributif

Dans le rapport consacré aux incidents en période Covid, et comme on peut le lire dans un article du Los Angeles Times, de nombreux incidents de vol rapportés par des pilotes sont expliqués par le manque de vol, ce qui est, selon les pilotes eux-mêmes, un "facteur contributif", certains écrivant même qu’ils sont "rouillés" à cause de la pandémie.

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, tous les pilotes de ligne doivent effectuer 3 décollages et 3 atterrissages dans une période de 90 jours précédant un vol programmé, une période allongée depuis l’apparition de la pandémie à 120 jours par les autorités européennes et américaines de régulation.

Ne pas être dans un cockpit de manière régulière peut altérer la fluidité et l’efficacité des actions que les pilotes doivent faire tous les jours

L’expert aéronautique Waldo Cerdan ne se dit pas surpris d’entendre des pilotes affirmer qu’ils sont "rouillés". "Je pense que c’est un phénomène bien connu. Le fait de ne pas pratiquer pendant un certain temps peut détériorer les performances mais il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte, comme le fait d’être dans le cockpit, de réaliser toutes les actions", explique-t-il.

Il poursuit : "Piloter un avion, ce n’est pas uniquement le fait de piloter, c’est un ensemble d’actions, il y en a des centaines au cours d’un vol, souvent des toutes petites actions mais elles doivent s’effectuer selon une structure bien précise. C’est en réalité extrêmement complexe et le fait de ne pas être dans un cockpit de manière régulière peut altérer la fluidité et l’efficacité des actions que les pilotes doivent faire tous les jours."

Cela dit, des incidents tels que ceux répertoriés dans le rapport de la NASA pour cette "période Covid" se produisent régulièrement et cela existe depuis bien avant l’apparition de la pandémie : "Cela arrive tous les jours, précise Waldo Cerdan, mais heureusement, le système est conçu de telle sorte que l’on essaie d’éviter la génération des erreurs mais aussi et surtout de les corriger. La question qui se pose ici est de savoir s’il y a une augmentation significative qui serait liée à cette perte d’activité consécutive à la pandémie. On ne peut pas l’exclure mais je suis convaincu que cela reste marginal. J’ajoute que le fait d’attribuer tous ces incidents uniquement au Covid revient à attribuer à la pandémie une responsabilité plus large que ce que l’on devrait".

Cela augmente-t-il considérablement le risque d’accidents graves ? L’ancien pilote et instructeur ne le pense pas : "Cela peut éventuellement être un facteur qui serait aggravant par rapport à une situation préexistante, dit Waldo Cerdan. La question, c’est de savoir quel était le niveau de risque avant la pandémie. Statistiquement, on peut dire que la probabilité est très faible. Le phénomène qui apparaît le plus dans les rapports de ces dernières années est la perte du contrôle de la trajectoire de l’avion, et les raisons qui expliquent cela étaient présentes avant la pandémie. La perte d’activité pourrait accentuer ces faiblesses qui étaient déjà présentes, mais dans quelles mesures les situations " désagréables " pourraient-elles devenir " dangereuses ", c’est très difficile à anticiper".

Autrement dit, ce n’est pas à cause de la pandémie que les catastrophes aériennes vont se multiplier, mais cela pourrait amplifier un phénomène qui existait avant son arrivée. Plus que jamais, comme le dit Yves Enderlé, lui aussi ancien commandant de bord, "C’est parce que l’erreur est humaine qu’il y a deux personnes dans un cockpit, l’un étant chargé de faire voler l’avion tandis que l’autre surveille et vérifie toutes les actions entreprises". La sécurité du transport aérien est à ce prix.

Près d’un tiers des pilotes court-courriers de Brussels Airlines volontairement privés de cockpit

Chez Brussels Airlines, on se dit parfaitement conscients de la "nécessité de routine" pour un pilote. Des mesures ont donc été prises. "Dès le début de la pandémie, nous avons effectué une analyse de risque et en voyant que la capacité de vol dans le secteur court-courrier serait basse, la décision a été prise de ne laisser dans les cockpits qu’une partie des pilotes – les plus expérimentés – afin qu’ils puissent assurer 6 vols en 3 ou maximum 4 semaines. A cela s’ajoutent 4 heures de simulateur", déclare Kim Daenen, la porte-parole de la compagnie belge.

La compagnie belge précise que cela concerne 268 pilotes sur 407 pour le court-courrier, le secteur long-courrier n’étant pas affecté puisque le nombre de vols reste élevé. "Les autres pilotes ne volent donc plus", poursuit la porte-parole de Brussels Airlines, "et pour leur permettre de redémarrer lorsque cela sera de nouveau possible — en principe, cela devrait se produire en avril prochain — tout un programme a été élaboré qui comprend une partie théorique, du simulateur et des vols accompagnés par un instructeur".