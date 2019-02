Les Pharaons au secours du tourisme en Egypte

L’Egypte a annoncé, samedi, la découverte de plus de 40 momies vieilles de plus de 2000 ans sur le site de Touna el-Gebel dans le centre du pays. Datant de l’époque ptolémaïque (les pharaons d’origine grecque), ces momies sont en bon état. Il s’agit d’hommes, de femmes, d’enfants et même d’animaux qui ont été regroupés dans ce tombeau familial.

Il ne se passe pratiquement pas un mois sans que le ministère égyptien des antiquités n’annonce une découverte archéologique importante. En juillet dernier l’Egypte annonçait ainsi la découverte d’un sarcophage en granit noir à Alexandrie, en septembre la mise au jour d’un Sphinx dans le temple de Kom Ombo près d’Assouan, en novembre de magnifiques sarcophages découverts à Deir el-Bahari près de Louxor et enfin en décembre la mise au jour à Saqqarah d’un tombeau admirablement conservé vieux de 4400 ans.

Tourisme culturel

Ces découvertes archéologiques tombent à point nommé pour remettre la lumière sur l’Egypte en tant que destination touristique exceptionnelle. Car le terrorisme et les révoltes populaires de 2011 ont fait fuir les visiteurs. En 2010, près de 15 millions de touristes avaient visité l’Egypte. Ils n’étaient plus que 5 millions en 2016. Quand on sait qu’en 2010, le tourisme avait rapporté 13 milliards d’euros, on comprend le problème.

Offensive de charme

Pour faire revenir les touristes, l’Egypte n’a pas lésiné sur les moyens. Baisse des prix, augmentation des capacités hôtelières sur la mer Rouge, développement d’un tourisme plus haut de gamme vers les oasis et les séjours de balnéothérapie, augmentation des mesures de sécurité et subvention des charters volant à moitié vides vers l’Egypte.

Le pays des Pharaons s’est aussi lancé dans une grande opération de charme basée, en partie, sur ses incroyables trésors archéologiques. Trésors connus : c’est ainsi qu’a été organisée la grande exposition Toutankhamon qui passera par les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et la France. Trésors inconnus, grâce à une meilleure communication sur les découvertes réalisées sur les sites de fouilles.

Le gouvernement du Caire estime que les antiquités sont les meilleurs ambassadeurs du tourisme en Egypte. Une richesse qui ne risque pas de manquer, puisque certains égyptologues estiment que les trésors du temps des pharaons actuellement découverts ne représentent que 10% de ce que renferme la terre égyptienne.