Les personnes souffrant d'albinisme en danger de mort en Afrique australe

Un Sud-Africain a admis lundi avoir tué une albinos de 13 ans dans l’espoir d’assurer le succès de son entreprise commerciale. Le corps démembré et sans tête de la jeune fille avait été retrouvé en février 2018 dans la province du Mpumalanga. Elle avait été enlevée la nuit, chez elle, par 3 hommes, qui ont aussi emporté et tué un bébé en le jetant par la fenêtre de leur voiture.

Lundi, l’un des meurtriers, un enseignant, a expliqué qu’il avait consulté un sangoma (guérisseur traditionnel) à Pretoria, dans l’espoir d’assurer le succès de son entreprise de location de tentes. Le guérisseur lui a alors demandé d’apporter le corps d’un albinos.

600 attaques en dix ans

"Le mythe dit que nous portons chance, explique Nommassent Mazibuko, directrice de la société de l’albinisme en Afrique du Sud. Les parties de notre corps sont utilisées par des hommes d’affaires et des politiciens, sous forme de potions ou d’os. Cela aurait commencé en Tanzanie, où les pécheurs pensent qu’en attachant un morceau de doigt d’un albinos à leur hameçon, ils attraperont plus de poissons." L’an dernier, au moins 3 albinos ont été tués en Afrique du Sud.

Selon les Nations Unies, plus de 600 personnes souffrant d’albinisme – une maladie congénitale qui affecte 20.000 personnes dans le monde – ont été attaquées depuis dix ans dans 28 pays en Afrique. Le nombre d’albinos dans la population y est bien plus élevé qu’ailleurs (1 pour 1500 habitants en Tanzanie, par exemple, contre 1 pour 20.000 en Europe). Les agressions sont les plus meurtrières en Tanzanie (plus de 80 morts depuis 2000), Malawi (22 meurtres en 5 ans), Mozambique et République démocratique du Congo.

Certaines victimes – souvent des enfants – survivent après avoir été amputées d’une main ou d’un pied. Selon les Nations unies, un bras pouvait atteindre le prix de 2000 dollars en 2016 et un corps entier, 75.000 dollars. Dans certains pays, les tombes des albinos doivent être bétonnées pour protéger les corps.