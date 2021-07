C’est la déclaration qui fait le buzz dans tous les médias allemands ce samedi : pour Peter Heinz, président de l’Association des médecins de l’assurance maladie de Rhénanie, les personnes non vaccinées ne devraient plus être autorisées à voyager.

"Ceux qui n’ont pas été vaccinés ne peuvent pas enlever leurs masques. Ils ne sont pas autorisés à aller au stade, à la piscine ou faire ses courses au supermarché sans masque. Et vous ne pouvez plus autoriser les personnes non vaccinées et celles n’ayant reçu qu’une dose de vaccin à partir en vacances", a-t-il déclaré au "Rhein-Zeitung" paru ce samedi.

Un incitant à la vaccination

Selon lui, même avec un test négatif, les personnes non vaccinées ne devraient pas partir en vacances : "Se tester ne protège pas. Par exemple, quiconque se rend sur une île avec un test PCR négatif peut très bien y être infecté, rentrer chez lui et ramener le virus".

Pour ce médecin, c’est une erreur d’accorder des libertés aux non-vaccinés, car c’est enlever un incitant important. "Sans vaccination, il n’y a pas de liberté. Sans cette pression, nous ne parviendrons pas à convaincre les gens. Les personnes non vaccinées sont un danger pour la société et ne devraient donc pas bénéficier des mêmes libertés que les personnes vaccinées" conclut-il.

De son côté, Malte a annoncé vendredi la prochaine fermeture de ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19.