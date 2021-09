Les Pays-Bas font face à une menace climatique plus grave que prévu, estime le roi

Les Pays-Bas, pays vulnérable à la montée des eaux, font face à une menace climatique plus grave que prévu, a souligné mardi le roi Willem-Alexander lors de son traditionnel discours de "Prinsjedag" ou "Jour du prince".

"Le changement climatique et la montée des eaux se déroulent beaucoup plus rapidement et plus sévèrement que prévu", a déclaré le roi à La Haye lors de l'ouverture officielle du parlement.

"Des efforts supplémentaires seront nécessaires", a-t-il souligné dans un discours écrit par le Premier ministre sortant Mark Rutte et son cabinet.

Les inondations meurtrières dans la province du Limbourg en juillet, qui ont également frappé l'Allemagne et la Belgique, ont forcé le gouvernement à "réexaminer les mesures prévues", a-t-il expliqué.

Avec environ un tiers du territoire sous le niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, mais également l'un des plus gros pollueurs par habitant en Europe.

Le pays a réservé près de sept milliards d'euros à des mesures supplémentaires, par exemple pour rendre les maisons et l'industrie plus durables dans le pays.