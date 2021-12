Les Pays-Bas entreront dès demain dans un confinement strict pour contrer le variant Omicron

Alors que les chiffres de contaminations sont en baisse chez nos voisins du Nord, le gouvernement néerlandais a annoncé de nouvelles mesures afin de contrer la propagation, en hausse, du variant Omicron. D’après le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le chef de l'équipe néerlandaise de gestion de l'épidémie, le nouveau variant devrait devenir dominant d’ici le mois de janvier.

Afin de ralentir la transmission d’Omicron, les autorités néerlandaises ont décidé d’instaurer un confinement strict durant les fêtes de Noël et ce, jusqu’aux 14 janvier. Une première pour ce pays qui n’a jamais imposé de confinement rigoureux depuis le début de la crise sanitaire.

"Je suis ici ce soir d’humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain", a déclaré M. Rutte au cours d’une conférence de presse télévisée.

"C'est inévitable avec la cinquième vague et avec Omicron qui se répand encore plus vite que nous ne l'avions craint. Nous devons intervenir maintenant par précaution", a poursuivi le Premier ministre.

Réduction de la bulle et fermetures des secteurs non-essentiels

Dès demain, les citoyens ne pourront plus recevoir que deux invités chez eux, contre quatre auparavant, sauf pour le jour de Noël le 25 décembre.

Les écoles et l’accueil extra-scolaire garderont portes closes jusqu’au 9 janvier au minimum. Plus tôt cette semaine, les Pays-Bas avaient déjà annoncé la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël à cause d’Omicron.

Jusqu’au 14 janvier, les commerces non-essentiels, les bars, restaurants, salles de sports et lieux de rassemblement seront fermés. Seuls les commerces essentiels pourront rester ouverts.